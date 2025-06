Prosegue la realizzazione del nuovo comparto Bertalia-Lazzaretto. La Giunta nei giorni scorsi ha approvato un accordo per cedere un lotto di terreno comunale all’Ausl di Bologna, che vi collocherà una struttura sanitaria a servizio del nuovo insediamento abitativo.

L’accordo risponde alle esigenze del Comune di dotare la nuova area di servizi per la cittadinanza, mentre l’Ausl ha la necessità di individuare una collocazione stabile per i propri servizi istituzionali e di ricollocare le strutture SerDP per il Quartiere Navile, ora in un edificio in concessione temporanea in uno stabile di via Fioravanti e il SerDP Ovest. La nuova struttura sanitaria avrà anche la funzione di supporto logistico all’emergenza territoriale, ospitando il servizio ambulanze della croce rossa.

L’area individuata sarà ceduta all’Ausl per 50 anni a titolo gratuito, data l’utilità sociale dell’intervento pubblico e la conseguente operazione di valorizzazione immobiliare, e Ausl potrà costruire la nuova struttura, dopo l’adeguamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, con oneri e spese a suo carico. Alla scadenza del termine il Comune diverrà automaticamente proprietario delle opere costruite dall’Azienda.

Il Comune agisce in coerenza con le Strategie urbane del Piano Urbanistico Generale e dei piani attuativi, che prevedono la promozione di processi di insediamento di servizi pubblici per realizzare la connessione di parti di città separate, creare nuove centralità e rafforzare così le relazioni tra spazi aperti e attrezzature pubbliche al fine di soddisfare le esigenze di qualità urbana manifestate dai cittadini.

Per meglio definire la collaborazione tra gli enti nella realizzazione dell’accordo, alcune modalità specifiche e la quantificazione esatta della superficie realizzabile, viene istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti dei due enti, con il compito di coordinare e monitorare le attività.