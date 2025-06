Si comincia con il Napoli in casa, tra 23 e 24 agosto, si finisce in trasferta, 9 mesi dopo, a Parma. Ecco la road map del Sassuolo che torna in serie A, resa nota nella cornice del ‘Festival della serie A’ andata in scena al Teatro Regio di Parma.

Inizio in salita, per i neroverdi, con Napoli, Lazio e Inter nelle prime quattro giornate, e altra strettoia importante tra la fine del girone di andata e l’avvio del ritorno, quando ci sono, in successione, Juventus, Roma e Napoli. Si chiude, come detto, a Parma.