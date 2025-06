Ci sono anche due albinetani nel gruppo di 18 ciclisti che sono partiti questa mattina per un pellegrinaggio con destinazione Roma. Si tratta dei due diaconi Beppe Bigi e Giuseppe Piacentini che, insieme a Paolo Anceschi, anche lui diacono di San Pellegrino e a Luca Ferretti, Paolo Rossi, Francesco Tarocco, Giovanni Notari, Claudio Cavalli, Luca Poletti, Paolo Pignedoli, Gabriele Iaccheri, Alessandro Zannini, Ettore Melegari, Francesco Scardova, Daniele Giro, Fausto Montermini, Nicola Pacetta e Raffaella Conti attraverseranno l’Appennino, la Toscana, l’Umbria e il Lazio in bici pregando e pregando, portando nel cuore due speranze: la liberazione di Gaza e la fine della guerra in Ucraina.

Il gruppo è partito alle 6 di questa mattina dopo aver ricevuto la benedizione di don Giuseppe Dossetti. Per giungere a destinazione percorrerà la via Francigena alternando strade ghiaiate e strade asfaltate minori.

Lo stesso drappello si era recato anche nel 2016 al Giubileo della Misericordia voluto da Papa Francesco. Ad accoglierli a Roma, per il passaggio della Porta Santa, troveranno monsignor Tiziano Ghirelli, che li aiuterà a cogliere l’essenza spirituale del Giubileo.