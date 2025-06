Poco dopo le 19:00, ieri sera, la squadra dei vigili del fuoco di Carpi è intervenuta a San Martino Secchia, sulla strada ss486 Motta all’altezza del civico 123, per un incidente stradale. Una auto Peugeot è uscita di strada schiantandosi contro un manufatto di cemento. La conducente, una 46enne di Cavezzo, è stata estratta dalle lamiere e affidata al personale sanitario ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Sul posto 118 anche con eliambulanza e polizia locale di Carpi.