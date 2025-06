Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Veggia di Casalgrande. E’ accaduto intorno alle 18:00 lungo via Turati – ex Statale 486 R, all’altezza del distributore di benzina dove, secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, la motocicletta condotta dalla vittima – A.A. 62 anni, residente a Fiorano Modenese – è venuta a collisione con una utilitaria alla cui guida di trovava un 82enne di Castellarano, mentre i due veicoli viaggiavano in direzione di Sassuolo. Sbalzato dalla moto, per il 62enne non c’è stato nulla da fare nonostante i tentativi del personale sanitario inviato dal 118 che ha allertato anche l’elisoccorso. Illeso ma sotto shock l’anziano alla guida dell’auto.