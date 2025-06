Una mattinata di sport, natura e comunità, all’insegna dell’inclusione: si è svolta oggi, domenica 8 giugno, l’iniziativa “Ruote diverse, stessa strada”, pedalata inclusiva organizzata nell’ambito del progetto “Senza Confini | Cammini Inclusivi”, promosso dal CSI – Comitato di Modena in collaborazione con Tre Ruote per l’Amicizia, FIAB e Associazione Mountain Bike Italia.

La partenza è avvenuta presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista a Baggiovara, in gran parte famiglie con persone con disabilità. Il percorso pianeggiante e accessibile ha accompagnato il gruppo fino al Parco Campani di Formigine, dove si è svolta una merenda conviviale e dove è stato possibile provare biciclette speciali, in un clima festoso e accogliente.

A portare il saluto delle istituzioni sono intervenute l’assessora Francesca Maletti per il Comune di Modena e l’assessora Giulia Bosi per il Comune di Formigine, testimoniando il sostegno degli enti locali a iniziative che promuovono inclusione, socialità e sostenibilità attraverso lo sport.

L’evento è stato realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna – Sport Valley e ha ricevuto il patrocinio del Comitato Italiano Paralimpico, del Comune di Modena e del Comune di Formigine.

Un’occasione significativa per valorizzare il movimento come strumento di benessere e partecipazione per tutte e tutti, senza barriere.