Sulla Tangenziale di Bologna, la chiusura del tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, inizialmente prevista dalla 22:00 di lunedì 9 alle 5:00 di martedì 10 giugno, sarà effettuata dalle 00:00 alle 5:00 di martedì 10 giugno.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata dello svincolo 4 verso Casalecchio/A1; si precisa che sarà contestualmente chiusa l’entrata dello svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio/A1. In alternativa si consiglia: per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale; per la chiusura dell’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 4 e 4 bis: svincolo 2 Borgo Panigale.

Per consentire lavori di manutenzione giunti di dilatazione, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 3 Ramo Verde, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, nei seguenti giorni e orari: dalle 22:00 di martedì 10 alle 5:00 di mercoledì 11 giugno; nelle due notti di sabato 14 e domenica 15 giugno, con orario 22:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Benedetto Croce, viale Alcide De Gasperi, rotonda Fabio Taglioni, SP568 Persicetana, per entrare sul Ramo Verde allo svincolo di San Giovanni in Persiceto.

Si precisa che, sulla stessa Tangenziale, saranno contestualmente chiusi gli accessi all’entrata dello svincolo 2 Borgo Panigale, per chi proviene dalla rotonda Benedetto Croce e da Via Caduti di Amola. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi della Tangenziale o allo svincolo di San Giovanni in Persiceto, sul Ramo Verde.