Lapam Confartigianato organizza un momento di confronto dedicato agli Agenti di Commercio per approfondire le tematiche cruciali legate agli accordi economici collettivi, alle tutele contrattuali e agli scenari pensionistici futuri. L’appuntamento per l’approfondimento di questi argomenti è in calendario per martedì 10 giugno, a partire dalle ore 15.30 alle 17, presso la sede centrale dell’associazione a Modena in Via Emilia Ovest 775.

Tra i temi che verranno trattati vi sono le ipotesi di rinnovo dell’accordo economico collettivo per il commercio, l’indennità di fine mandato e il patto di non concorrenza e gli scenari pensionistici per gli agenti di commercio.

Temi che verranno analizzati da differenti punti di vista e da un panel di relatori composto da Paolo Nobili, presidente agenti di commercio Lapam Confartigianato, Giovanni Di Pietro, presidente USARCI e Gianluca Levratti, responsabile Inapa Modena-Reggio Emilia.

L’iniziativa è gratuita e aperta al pubblico, ma è necessaria l’iscrizione per partecipare. Tutte le informazioni sono reperibili sul sito www.lapam.eu .

L’iniziativa è inserita all’interno del congresso direttivo della categoria Agenti di Commercio. Al termine della parte pubblica, aperta a tutti, si terrà la parte privata riservata agli associati Lapam Confartigianato per il rinnovo delle cariche associative di categoria con la successiva elezione del Presidente.