Sabato 14 giugno serata dedicata alla Musica e all’Arte organizzata nel Parco Verziere delle Monache, Via C. Sforza 5 ad Imola.

Ore 18 – apertura del Mercatino della creatività. Il Parco si trasforma in un’esplosione di colori, fantasia, musica e talento artigianale che vi aspetta per condividere tante idee, scoprire oggetti unici fatti a mano in carta, rafia, stoffa e pelle realizzate da Valeria Fabbri che si è dedicata a questa passione dopo aver cessato la sua attività lavorativa.

“Il mio hobby – scrive Valeria – è nato frequentando una piccola bottega artigiana dove sono stata attratta, inizialmente, dalla qualità dei materiali usati, dai loro abbinamenti e dalla cura nell’realizzare il prodotto finale; bottega dove nascevano delle creazioni artistiche fatte a mano, in carta, rafia, stoffa e pelle. Nel momento in cui è cessata la mia attività lavorativa, ho voluto dar maggior rilievo, far rinascere questa mia passione che ora mi permette di realizzare oggetti creati solo con le mie mani e la mia fantasia. Ogni pezzo realizzato è per me un messaggio, una poesia, una testimonianza vivente di un mestiere, oggi riscoperta e nobilitata magari per essere condivisa, conosciuta e apprezzata dagli amanti dell’Arte”.

Ore 21 – “Musica nel Parco” – incantevole ed affascinante concerto interpretato da Sonia Davis accompagnata da Angelo Mita.

All’anagrafe Sonia Zanzi, in arte Sonia Davis “manca solo la pelle nera”: voce potente, temperamento potente, presenza potente. Un repertorio vario che spazia da Mina a Tina Turner, passando ovviamente dalla dance anni ‘90.

Sonia inizia la carriera musicale molto giovane, in Italia e all’estero come cantante di gruppi, fino ad approdare negli anni ‘80 all’orchestra di Genio & i Pierrots. La svolta importante arriva grazie all’incontro con il gruppo dance FPI Project, che fa di lei la regina della dance Music anni ‘90 attraverso successi, fra i quali Bette Davis Eyes e Come On (and do it) con una vendita di dischi stimata sui 6 milioni.

Attualmente si esibisce con tanti musicisti, ma la cosa che più la coinvolge emotivamente e artisticamente e l’attivismo a favore delle donne: nel 2011 si è esibita al Teatro Smeraldo di Milano per “Doppia Difesa” di Michelle Hunziker insieme al gruppo Le Dive, serata presentata da Geppi Cucciari e continua tuttora a collaborare con spettacoli organizzati da enti e associazioni legati alla difesa dei diritti delle donne.

Sonia Davis, voce solista, reduce dalla bellissima esperienza di “The Voice Senior” è accompagnata alle tastiere da Angelo Mita.

Ingresso offerta libera.