I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Reggio Emilia, durante un servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, ieri pomeriggio in via Degani in città, hanno sequestrato due involucri in plastica contenenti complessivamente 236 pastiglie di Ecstasy, nascosti alla base di una pianta. Il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione di alcuni cittadini che avevano notato movimenti sospetti nella zona.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Reggio Emilia, sono attualmente a carico di ignoti e riguardano il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno svolto mirati servizi di osservazione e controllo con l’obiettivo di individuare i responsabili. Al momento tali attività non hanno ancora prodotto risultati, ma le indagini proseguono nel massimo riserbo per risalire agli eventuali titolari della sostanza stupefacente sequestrata. Lo stupefacente rinvenuto verrà depositato presso l’ufficio corpi di reato della Procura reggiana.