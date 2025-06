Giovedì 12 giugno alle ore 21 a San Venanzio, sul Sagrato della Chiesa Parrocchiale, è in programma “Capriccio musicale”, concerto con Gen Llukaci e Denis Biancucci ad ingresso gratuito. Un incontro brillante tra stili, esperienze e sensibilità diverse: è questo lo spirito di “Capriccio Musicale”, un concerto che unisce il talento di due musicisti d’eccezione in un viaggio attraverso generi e atmosfere differenti – dal tango al musical, fino alla musica classica – dove gioco e divertimento sono i veri protagonisti.

Il maestro Gen Llukaci, violinista istrionico e preparato, diplomato con il massimo dei voti all’Accademia di Belle Arti di Tirana, ha fatto parte dei primi violini dell’Orchestra della Radio Televisione Albanese, dell’orchestra dell’opera e balletto e della Filarmonica di Durazzo e Tirana. Dal 1992 vive in Italia, dove svolge un’intensa attività concertistica. Il maestro Denis Biancucci, pianista e direttore d’orchestra, si è diplomato al Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e perfezionato alla Guildhall School of Music and Drama di Londra. Ha diretto musical di successo come La Bella e la Bestia, Mamma Mia! e La Febbre del Sabato Sera, oltre ad aver accompagnato in tournée il gruppo Oblivion.