In vista dell’ormai imminente chiusura del Ponte di Veggia per i lavori di riqualificazione dell’impalcato superiore della struttura che comporterà la chiusura totale al traffico dal 16 giugno al 16 di agosto, i Presidenti delle due province – Modena e Reggio – unitamente ai Sindaci dei Comuni coinvolti – Sassuolo (Capofila), Casalgrande e Castellarano – hanno inviato una lettera ai Dirigenti scolastici interessati in vista delle prove scritte dell’Esame di Maturità previste per il 18 e 19 giugno.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare famiglie e maturandi sui disagi alla circolazione stradale che la chiusura del ponte comporterà e sulla necessaria opportuna organizzazione sugli spostamenti per poter sostenere in modo puntuale le prove d’esame.

IL TESTO DELLA LETTERA

Gentili Dirigenti,

con la presente vi informiamo che a partire dal 16 giugno avranno inizio i lavori di

riqualificazione e messa in sicurezza del Ponte di Veggia, che collega i territori di Sassuolo e

Casalgrande, che comporteranno la chiusura completa dello stesso per circa 60 giorni.

Al termine di un percorso che ha coinvolto Enti pubblici, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali e mondo imprenditoriale, è stato deciso di concentrare la chiusura nei sessanta giorni che intercorrono tra il 16 giugno ed il 16 agosto approfittando della fine delle lezioni scolastiche e dell’inizio del periodo estivo che porta ad una minor concentrazione di traffico sulle nostre strade.

Siamo però consapevoli che tale intervento potrà comportare criticità rilevanti sulla viabilità, in particolare nei giorni 18 e 19 giugno, in cui si terranno le prove scritte degli Esami di Maturità. La chiusura del ponte potrebbe infatti causare ritardi negli spostamenti degli studenti, sia per coloro che utilizzeranno mezzi propri sia per quelli che usufruiranno del trasporto pubblico, il quale non potrà garantire i consueti tempi di percorrenza.

Per cercare di limitare il più possibile il congestionamento del traffico, soprattutto sulla

Pedemontana, sono state individuate soluzioni che passano attraverso una viabilità alternativa, nuovi orari e nuove tratte temporanee del trasporto pubblico. Soluzioni che sono concentrate nella brochure che vi alleghiamo invitandovi a condividerla il più possibile con tutti gli interlocutori interessati.

Vi chiediamo, pertanto, di volere gentilmente informare gli studenti e le famiglie

della situazione, invitandoli a:



prevedere maggiori tempi di percorrenza,



organizzarsi con mezzi alternativi, ove possibile



considerare soluzioni personali per garantire la puntuale presenza alle prove d’esame.

Scusandoci quindi per i disagi che sappiamo comporterà questo cantiere, seppur necessario, siamo convinti che con il senso di responsabilità e lo spirito di collaborazione che hanno sempre contraddistinto le nostre comunità, potremo insieme ridurre al minimo gli impatti negativi ottenendo, entro l’estate, una nuova infrastruttura più sicura e fruibile per tutti.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o esigenza particolare e confidando nella vostra collaborazione, si porgono

Cordiali saluti.

Presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia – Presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni – Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi e il Sindaco di Castellarano, Giorgio Zanni