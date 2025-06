Si è svolta oggi, presso la Sala Rossa del Comune di Reggio Emilia, la conferenza stampa di presentazione del Torneo Re Got Game, evento della categoria Top dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport.

L’evento Re Got Game, novità assoluta nel circuito, è organizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna e con il Patrocinio del Comune di Reggio Emilia. Numerose le attività previste: oltre alla tappa del torneo Top in programma da sabato 14 giugno, sarà coinvolta anche tutta la parte giovanile con numerosi appuntamenti a partire da oggi, martedì 10 giugno.

Novità nella formula dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2025, con la suddivisione in due circuiti distinti: il circuito Elite, di cui faranno parte i tornei Master e Top, e il circuito Classic. Una struttura pensata per valorizzare ogni sfida e permettere a ogni team di scegliere il percorso più adatto. Sempre più rilevante, inoltre, la presenza dell’attività giovanile all’interno del circuito, a sottolineare il senso di appartenenza e la voglia di creare un tour ancora più inclusivo e coinvolgente. Come per il Circuito Open, anche a livello giovanile è stato introdotto un sistema di ranking (regionale) e le tappe Top e Master includeranno obbligatoriamente l’attività giovanile.

L’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit toccherà 18 regioni italiane per un totale di oltre 100 tornei, fino alle Estathé 3×3 Italia Finals che, dal 30 luglio al 2 agosto, assegneranno il titolo di Campioni di Italia 3×3.

Qui l’elenco completo dei tornei dell’Estathé 3×3 Italia 2025.

LE DICHIARAZIONI

Giammaria Manghi, Coordinatore delle Politiche Sportive Regione Emilia

“Innanzitutto ci tengo a ringraziare la Federazione Italiana Pallacanestro con cui abbiamo un bellissimo rapporto, rapporti con le Federazioni che sono le fondamenta della nostra Sport Valley. Tra gli appuntamenti sportivi che ci apprestiamo a vivere l’Europeo di Basket Femminile a Bologna che inizierà la prossima settimana. Parlando del 3×3 Italia Streetbasket Circuit, quest’anno le tappe all’interno della Regione Emilia-Romagna raddoppiano, con quattro appuntamenti. Il 3×3 è una disciplina che coniuga dei luoghi pubblici, come le piazze, con l’attività sportiva. Ringrazio il Comune di Reggio Emilia che ha accolto la proposta di dar luogo a questa manifestazione per una Sport Valley che vuole abbracciare compiutamente il territorio.”

Stefania Bondavalli, Assessora Sport Comune di Reggio Emilia

“Il basket 3×3 ritorna a infiammare le piazze italiane grazie al circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Ringrazio anche la Regione Emilia-Romagna per il sostegno. Siamo particolarmente orgogliosi che la nostra città questo fine settimana sia la protagonista di una delle tappe di questo prestigioso tour a conferma della nostra capacità di accogliere e valorizzare i grandi appuntamenti sportivi. Proprio ieri sera si è giocata a Reggio Emilia una partita importante per la Nazionale Italiana di calcio. In questi giorni, poi, al Palasport di via Guasco è in corso la Coppa del Mondo di pattinaggio artistico on la presenza di oltre 800 atleti in rappresentanza di 27 paesi. E appunto nel fine settimana la nostra città si animerà di sport, musica, colori e festa, offrendo tutti un’occasione unica per vivere il basket 3×3 in pieno centro storico, in Piazza Prampolini. Eventi come questo rafforzano il legame tra sport e il tessuto urbano e sociale, valorizzando le nostre piazze come luoghi di incontro e condivisione. Ringraziamo organizzatori e sponsor per la collaborazione e la realizzazione di questo evento che contribuisce a rendere Reggio Emilia sempre più attrattiva”.

Graziano Martinelli, Vice Segretario Federazione Italiana Pallacanestro

“Ringrazio il Comune di Reggio Emilia e la Regione Emilia Romagna per l’ospitalità. È un piacere tornare a Reggio Emilia a pochi mesi di distanza dalla partita della Nazionale Maschile contro l’Islanda che ha visto gli Azzurri qualificarsi all’EuroBasket 2025, Europeo che ci vedrà protagonisti da fine agosto. Questa volta lo facciamo in altre vesti, con una disciplina, il basket 3×3, diventata olimpica nel 2020 e che porta la pallacanestro nel cuore delle città. Poter giocare una tappa dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit, manifestazione organizzata dalla FIP in collaborazione con Master Group Sport e il supporto dei promoter, in una location iconica come Piazza Prampolini è un valore aggiunto. In Italia il basket 3×3 sta crescendo in termini di partecipazione – nella prima settimana di attività del circuito abbiamo registrato 1.500 tesserati – visibilità e valore tecnico. Ne è la prova la recente qualificazione della Nazionale 3×3 Maschile, composta da atleti del circuito, all’Europe Cup che si giocherà a Copenaghen dal 5 al 7 settembre. Un traguardo che mancava da anni e che testimonia la crescita del movimento”.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport

“Siamo molto contenti di essere qui a Reggio Emilia per presentare questa nuova tappa all’interno dell’Estathè 3×3 Italia Streetbasket Circuit. Qui in Regione Emilia-Romagna ci sentiamo a casa, con tantissime iniziative che negli anni abbiamo seguito. Nel progetto 3×3, insieme alla Federazione Italiana Pallacanestro, abbiamo creduto fin da subito e cinque anni fa abbiamo deciso di iniziare questo tour che ogni anno raccoglie numeri straordinari. Avere una tappa qui a Reggio Emilia per noi rappresenta una bellissima occasione per portare il 3×3 in Piazza Prampolini: non è solo basket, è musica, intrattenimento, spettacolo e attività collaterali e giovanili”.