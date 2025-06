È stata aperta al traffico questo pomeriggio la rotonda di via Rinaldi che consente di immettersi sulla nuova bretella che porta a via Martiri di Piazza Tien An Men, collegando gli abitati di Roncocesi e Cavazzoli a Pieve Modolena, e quindi alla via Emilia.

L’opera – realizzata da Anas Spa nei termini previsti – consente di superare i disagi al traffico verificatisi nei mesi scorsi a seguito dell’abbattimento del cavalcaferrovia di via Marx e della contestuale chiusura dell’immissione da Roncocesi alla via Emilia. L’intervento si ricollega alle opere necessarie alla realizzazione della nuova Tangenziale Nord.

“Anzitutto dobbiamo ringraziare Anas perché l’apertura della bretella risponde nei tempi previsti ad una necessità di percorrenza dell’asse Cavazzoli-Pieve, resa indispensabile dopo l’abbattimento del sovrappasso di via Marx – ha detto il sindaco Marco Massari – Siamo consapevoli dei disagi affrontati dalla cittadinanza, che ringraziamo per la pazienza e la comprensione, rispetto ad uno dei cantieri più impattanti del nostro territorio. Crediamo però che l’allungamento della tangenziale consentirà una miglior distribuzione del traffico sui nostri assi viabilistici, rendendo i disagi funzionali ad un miglioramento della qualità della vita nei prossimi anni”.

“Siamo molto soddisfatti per l’apertura di questa bretella che permetterà di superare in gran parte il disagio del cantiere della Tangenziale nord per Roncocesi e Cavazzoli – ha detto il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici Lanfranco De Franco – Ora continua il dialogo con Anas per garantire una prosecuzione spedita del resto del cantiere, compatibilmente con la complessità dell’opera. Ringraziamo le persone che hanno operato in questi mesi per garantire l’apertura nonostante un meteo particolarmente avverso”.