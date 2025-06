Giovedì 12 giugno 2025 alle ore 21.00 al Teatro Dehon, via Libia 59, Bologna, nell’ambito della rassegna “Diverse abilità in scena” promossa da Gli amici di Luca Casa dei risvegli Luca De Nigris, l’Iniziativa Parkinsoniani odv presenta “Scendo alla prossima. Una belva chiamata paralisi agitante“, la storia di Franco (Franz) Bonucci e della sua battaglia contro il Parkinson, scritta e musicata da Marco Mingozzi, amico da sempre col quale ha condiviso in varie fasi il piacere dell’arte della musica, dello scrivere, dell’ascoltare. Ingresso a offerta libera.

Un’idea concepita e immaginata da entrambi ma che poi, per varie ragioni, rimasta sospesa e completata successivamente in solitaria.

La lotta contro la malattia per Franz diventa una sfida di vita, una battaglia combattuta con le armi inusuali della poesia, della musica, dell’irriverenza e dell’amaro sarcasmo che condisce ogni suo momento.

Un percorso che si snoda veloce sull’onda della voce che racconta, delle poesie di Franz musicate e cantate, delle tante atmosfere che si creano e si rincorrono formando fermi immagine di momenti nei quali qualcuno potrebbe riconoscersi anche solo per un istante.

Alice Mastrovito voce narrante – Paolo Betti basso elettrico – Sauro Ghini batteria e percussioni – Luca Fontana chitarra elettrica – Luca Soddu sax tenore e soprano – Claudio Giovannini tastiere- Marco Mingozzi voce.