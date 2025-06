È ormai tutto pronto per il “Non è il Pork Factor 2025”, evento culinario che unisce il piacere della tradizione di gustose grigliate all’aria aperta con la solidarietà grazie all’associazione organizzatrice dell’evento “I fiol d’la schifosa”. Passione e amicizia si trasformano in aiuto concreto, dando vita ad una manifestazione benefica pronta ad attirare l’attenzione di migliaia di persone nella bassa modenese e non solo.

La manifestazione si svolgerà in cinque serate (13, 14, 15, 20 e 21 giugno: ogni sera ristorante con accesso libero a partire dalle ore 19.30) basate su buona cucina, divertimento e musica, ma soprattutto su beneficenza e solidarietà. L’intero ricavato verrà infatti devoluto in beneficenza, a supporto di varie cause locali tra cui il Policlinico di Modena per sostenere un importante progetto di Pet Therapy.

La prima edizione di “Non è il Pork Factor”, pronta a dare continuità alle dieci edizioni precedenti del Pork Factor durante le quali sono stati raccolti circa 150mila euro, sarà una festa ad ingresso libero, dove chiunque potrà entrare per dare il suo contributo. Si inizierà venerdì 13 giugno con “Man vs Pork”, una sfida tra mangiatori seriali dove solo i più affamati vinceranno in una serata speciale presentata da “I tre amigos” di Radio Pico, radio ufficiale dell’evento. Da sabato 14 in poi, invece, ogni sera ci saranno tre squadre a sfidarsi in attesa della finalissima in programma il 21 giugno: per partecipare alla gara di grigliate “Non è il Pork Factor’ basterà acquistare il piatto sfida del menù delle sere di gara. Spicca inoltre “Radio Pico Weekendance”, l’evento con cui si concluderà “Non è il Pork Factor”: dalla mezzanotte di sabato 21 giugno, i deejay di Radio Pico si alterneranno in una serata tutta da ballare in compagnia delle hit dance più belle di sempre.

Le parole di Paolo Borghi, presidente de “I fiol d’la schifosa” che è l’associazione organizzatrice dell’evento: “Dopo undici anni è arrivata l’ora di passare lo scettro ai ragazzi più giovani, che hanno voluto a tutti i costi preparare e organizzare insieme a noi questa festa epica. Il nostro unico scopo è quello di fare beneficenza e aiutare chi ha bisogno, vi assicuro che questi ragazzi sanno cosa vuol dire. Buon ‘Non è il Pork Factor’ a tutti e vi aspettiamo numerosi come sempre!”.

Le parole di Marika Menozzi, sindaca di Concordia sulla Secchia: “Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al presidente Paolo Borghi e a tutti i volontari dell’associazione I Fiol d’la Schifosa per la passione con cui da 11 anni rendono possibile questo evento benefico e per la creatività con cui hanno trasformato il format di un appuntamento che ogni anno richiama giovani e famiglie di Concordia e dai comuni vicini. Il Comune di Concordia è orgoglioso di ospitare questo evento, che l’Amministrazione comunale sostiene con entusiasmo attraverso il patrocinio e mettendo a disposizione le proprie strutture e il proprio personale, in particolare la Polizia Locale, per garantire la sicurezza sulle strade di accesso all’evento. Quest’anno abbiamo unito un evento dell’Amministrazione, la prima edizione del “Concordia sport show”, che si svolgerà nelle 5 giornate di “Non è il Pork Factor”, dalle ore 18. Ringraziamo quindi per la piena collaborazione per la sinergia tra le due iniziative. Siamo consapevoli del grande sforzo che decine e decine di volontari mettono in atto ogni anno a livello organizzativo e gestionale, il tutto per una nobile finalità benefica e per animare il nostro paese con un evento unico, e l’Amministrazione è davvero grata all’Associazione per tutto questo”.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet www.porkfactor.it