Doppio appuntamento con i geositi dei Gessi di Scandiano e delle Salse di Regnano a conclusione del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con i contributi destinati a programmi di conservazione e valorizzazione di grotte e, appunto, geositi.

Sabato 14 giugno saranno infatti inaugurati i percorsi espositivi realizzati dall’Unione Tresinaro Secchia e dai Comuni di Scandiano e Viano grazie al bando regionale: si inizia alle 10, con il taglio del nastro alle Salse di Regnano (ritrovo nel parcheggio in via Salone 1) e si prosegue alle 11.30 con l’inaugurazione ai Gessi di Scandiano (ritrovo nel parcheggio del circolo Le ciminiere, in via del Cemento 25 a Ca’ de’ Caroli).

Proprio il circolo Le ciminiere, per giovedì 19 giugno (ore 20), propone poi una serata divulgativa, a cura del Ceas Terre reggiane – Tresinaro Secchia, dedicata al valore paesaggistico e storico dei geositi regionali presenti nel territorio di Scandiano e Viano. Menù della serata a base di lasagna di verdure; bruschette aglio olio pomodorini, pecorino stagionato e insalata belga, ricotta e noci, frittata al forno con cipolle; crostata di miele e mandorle e cheesecake ai frutti di bosco, acqua e caffè. Costo della cena (esclusi vino e altre bevande) 25 euro gli adulti 10 euro i bambini 6-12 anni.

Prenotazione obbligatoria telefonando al numero 351.5715260 o inviando un’e-mail a circololeciminiere@gmail.com.