«La sicurezza si promuove anche così». Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, commenta i grandi numeri di partecipazione agli eventi che si sono tenuti in queste settimane, durante la prima fase della rassegna di iniziative estive proposte nella Città del Tortellino. Tra le altre, infatti, ieri a Piumazzo, durante la Notte Vintage, centinaia di persone si sono ritrovate nella frazione.

«La realtà è che la sicurezza di un paese non si costruisce solo con le forze dell’ordine o con l’installazione di telecamere. Si costruisce anche, e soprattutto, con la presenza viva e continua della comunità negli spazi pubblici. Ogni serata come questa è una risposta concreta: dove ci sono persone, luci, musica, partecipazione, c’è meno spazio per vandalismi, atti incivili o situazioni di abbandono». E Gargano aggiunge: «La partecipazione è la prima forma di sicurezza urbana – prosegue il sindaco – e iniziative come la Notte Vintage dimostrano che quando una comunità si ritrova fa già molto per proteggere sé stessa. Non si tratta solo di organizzare eventi: si tratta di costruire appartenenza. Questo è il nostro modo di fare prevenzione, ed è anche quello che funziona davvero».

Dopodiché, conclude il sindaco, «rilanciamo convintamente la necessità di elevare la Compagnia dei Carabinieri a Tenenza. Questo significherebbe più militari, e andrebbe notevolmente a migliorare non solo la presenza sul territorio, ma anche la qualità del lavoro di chi oggi già ci opera. Ricordo che a riguardo abbiamo già un progetto pronto: l’Arma dei Carabinieri non dovrebbe pagare nulla, se non il canone d’affitto per la struttura che metteremmo a disposizione – una spesa che peraltro già sostiene. Confidiamo che il parere negativo dato dall’Arma per tramite del Governo diventi perciò favorevole. La sicurezza non ha colore politico».