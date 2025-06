Questa mattina, la Polizia di Stato di Modena ha proceduto, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, all’accompagnamento di un cittadino nigeriano di 33 anni presso il CPR – Centro Rimpatri di Gradisca di Isonzo (Gorizia), da dove verrà definitivamente rimpatriato nei prossimi giorni.

Nel primo pomeriggio di ieri, la Squadra Volante in servizio di controllo del territorio in zona Novi Sad, è intervenuta all’interno del parco in quanto diverse persone avevano segnalato la presenza di un uomo in forte stato di agitazione, che si rivolgeva ai passanti con atteggiamento minaccioso. Gli agenti hanno individuato e fermato il 33enne, che si trovava in uno stato psico fisico alterato da verosimile assunzione di sostanze stupefacenti.

Privo di documenti di riconoscimento, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la sua espulsione.