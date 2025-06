E’ stato rintracciato e deferito all’autorità giudiziaria dagli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia, l’uomo che verso le 23 Dello scorso sabato 24 maggio ha investito un pedone in via Adua e si è dato alla fuga. Dall’inizio dell’anno la Polizia locale di Reggio Emilia ha rilevato complessivamente 643 sinistri stradali, di questi 69 incidenti hanno visto altrettanti tentativi di fuga dei conducenti poi individuati e sanzionati.

Il conducente, un quarantanovenne residente in zona, dopo l’incidente ha proseguito la marcia cercando di dileguarsi, senza fermarsi per prestare soccorso al pedone, nonostante il rovinoso impatto potesse far pensare a possibili gravi conseguenze. Tuttavia alcuni testimoni e le telecamere poste nei dintorni del percorso hanno indirizzato immediatamente le pattuglie di via Brigata Reggio, giunte sul posto per i rilievi di rito, permettendo di ritrovare in poche ore l’auto pirata, una Ford Focus, abbandonata in un parcheggio poco distante dall’incidente. Il proprietario del mezzo, rintracciato qualche giorno fa dagli agenti è stato invitato a presentarsi presso uffici del Comando dove messo di fronte alle proprie responsabilità, ha confessato di essere stato alla guida del veicolo. L’uomo, sprovvisto di patente di guida perché revocata nel 2023, è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga da un incidente con danni alle persone.

Dall’inizio del 2025 le pattuglie della Polizia locale di Reggio Emilia hanno rilevato 69 incidenti in cui il conducente di uno dei mezzi ha tentato la fuga, di questi 58 sinistri con soli danni alle vetture o alle cose e 11 con feriti e omissione di soccorso. Tutti i conducenti sono poi stati individuati e sanzionati ai sensi dell’Articolo 189 del Codice della Strada, mentre a carico dei responsabili dei reati di fuga ed omissione di soccorso è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.