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Prenderà il via domani, venerdì 27 marzo, la nuova iniziativa della Questura di Bologna finalizzata a rafforzare la prevenzione dei reati e il contatto diretto con i cittadini sul territorio.

L’attività, curata dalla Divisione Anticrimine della Questura, si svilupperà attraverso l’impiego di un gazebo itinerante in diverse zone della città, con l’obiettivo di fornire consigli utili per la prevenzione dei reati, in particolare le truffe agli anziani e le diverse forme di violenza di genere.

Si tratta, dunque, di una postazione mobile pensata per incontrare la cittadinanza nei principali punti di aggregazione.

Con questo progetto, la Polizia di Stato rinnova il proprio impegno nel presidiare il territorio non solo in chiave repressiva, ma soprattutto preventiva e informativa, offrendo supporto e strumenti concreti di tutela alla cittadinanza; tra tutti la misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore, a tutela delle vittime di violenza di genere e di stalking. Uno strumento, quest’ultimo, molto efficace con il quale si intima agli autori delle condotte moleste di astenersi dal continuare, pena l’instauramento di un procedimento penale a loro carico. Quasi nella totalità dei casi questo strumento riesce a far desistere dalla reiterazione di altre condotte dello stesso tipo. Da gennaio 2026 ad oggi la Divisione Anticrimine ha emesso 37 Ammonimenti, di cui 28 per violenza domestica e 9 per stalking.

Il primo appuntamento di questo nuovo progetto è previsto domani 27 marzo, nello spazio antistante la Coop di San Ruffillo dove, dalle ore 9:00, gli operatori della Polizia di Stato saranno presenti con il gazebo per incontrare i cittadini, fornire consigli utili e distribuire materiale informativo.

La Polizia di Stato invita tutta la cittadinanza a partecipare all’iniziativa, quale importante occasione di confronto diretto e crescita nella consapevolezza collettiva sui temi della sicurezza.