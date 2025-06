E’ stato aperto al pubblico questa mattina il nuovo parcheggio realizzato in via Liberazione grazie ai lavori del tram: 36 nuovi posti auto e 4 stalli moto con 16 nuovi alberi.

Il parcheggio è accessibile in ingresso da via della Liberazione, a sua volta raggiungibile da Stalingrado mentre in uscita dall’area di sosta bisogna invece procedere su via Parri per poi immettersi nuovamente in Stalingrado, di fronte a piazza della Costituzione.