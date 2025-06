L’annuncio dell’unica data italiana degli AC/DC, sabato 20 luglio all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola – a dieci anni dal leggendario concerto nella stessa location – ha mandato i fan internazionali e italiani in fibrillazione.

Il concerto di Imola infatti, alla luce della geografia del tour, ragionevolmente vedrà la partecipazione di pubblico da Svizzera, Austria, Croazia, Slovenia, Francia e da molti altri paesi europei e non solo.

Ecco una prima parte di informazioni relativamente a come sarà strutturata l’area concerto e tutti i dettagli sulla divisione degli spazi e sui prezzi dei biglietti.

I biglietti nominali per assistere al concerto saranno in vendita solo su Ticketone (online e punti vendita) per un acquisto massimo di 4 biglietti per transazione e per account. Sarà possibile effettuare un solo cambio di nominativo per biglietto a partire da venerdì 20 giugno. Come sempre, Barley Arts invita a non affidarsi a circuiti di Secondary Ticketing. Non sono previsti biglietti a prezzo dinamico e/o flessibile, o pacchetti che prevedano viaggio e biglietto o servizi accessori.

I bambini fino ai 6 anni di età potranno accedere gratuitamente al concerto italiano; dai 7 anni compiuti potranno entrare con un biglietto intero e non saranno previste riduzioni.

L’accreditamento allo show italiano per gli ospiti con disabilità è gestito dalla Onlus Mani Amiche – unicamente su ManiAmicheOnlus.org. Le richieste saranno elaborate seguendo l’ordine cronologico di ricezione fino a esaurimento posti all’interno dell’area prevista. Richieste inviate tramite altri canali (social o mail) non saranno prese in considerazione.

Le informazioni relative ad aree campeggio, parcheggi, viabilità e treni locali straordinari saranno comunicate non appena definiti i dettagli.

Per rimanere aggiornati sul concerto è disponibile sugli store digitali Barley Arts x ACDC, un’app gratuita per iOS e Android sviluppata da AJepCom che si popolerà con tutte le informazioni utili.