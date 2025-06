In vista della ormai prossima chiusura al traffico del Ponte di Veggia per la completa riqualificazione dell’impalcato superiore della struttura che comporterà la totale interdizione al traffico veicolare dal 16 di giugno al 16 di agosto, si è tenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 giugno, un briefing operativo e organizzativo presso la sede del Comando di Casalgrande della Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia, alla presenza del Comandante, dottor Simone Felici, i Sindaci di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, quello di Castellarano (nonché Presidente della Provincia) Giorgio Zanni, gli Assessori competenti, oltre agli agenti e rappresentanti dei Volontari della Sicurezza (VOS), all’Associazione Nazionale Alpini, all’Associazione Nazionale dei Carabinieri e all’Associazione il Campanone.

L’obiettivo del meeting è stato quello di pianificare e organizzare i servizi di controllo della viabilità negli snodi nevralgici delle strade dei comuni di Casalgrande e Castellarano in particolare per i primi giorni di chiusura del ponte. Quelli considerati più critici.

Si è deciso di procedere con un presidio flessibile tra mattina e pomeriggio (come specificato dalle foto allegate), tenendo conto della maggiore direzione del traffico, spostandolo in direzione Sassuolo al mattino e in direzione Casalgrande al pomeriggio.

Nel dettaglio:

Presidi fissi al mattino:

Rotatoria Sp 486: 2 volontari

Rotatoria Md: 1 agente di Polizia Locale e 1 volontario

Rotatoria Via Radici, Centro di Veggia: 2 volontari

Rotatoria Sant’Antonino: 1 agente e 1 volontario

Rotatoria CIPA: 1 agente e 1 volontario

Svincolo Villalunga Sp51/Sp 467 1 agente e 1 volontario

Cavalcavia Cervellati-Ariostea (Castellarano): 1 agente e 1 volontario

Rotatoria Via Radici/Manganella: 1 volontario

Al pomeriggio:

Rotatoria Sp 486: 2 volontari

Rotatoria Md: 1 agente e 1 volontario

Rotatoria Via Radici/Centro di Veggia: 2 volontari

Rotatoria Sant’Antonino: 1 agente e 1 volontario

Rotatoria CIPA: 1 agente e 1 volontario

Svincolo Villalunga Sp51/Sp467: 1 agente e 1 volontario su entrambi i sensi di marcia.

Da lunedì mattina alle 6, orario di inizio dei lavori e di piena implementazione del servizio di monitoraggio da parte della Polizia Locale e dei volontari, saranno presenti anche Sindaco, Assessori e Consiglieri ‘sul campo’ a dar man forte al persone in servizio per aiutare a sensibilizzare ulteriormente gli automobilisti in marcia sulle modifiche alla viabilità in corso.

Infine, l’Amministrazione comunale comunica che entro domani verranno completati e portati ad esaurimento i cantieri attualmente presenti sulle varie arterie stradali del Comune di Casalgrande, come per esempio quello sulla Sp 51, in modo da evitare qualsiasi tipo di interferenza con le modifiche alla viabilità previste per l’inizio dei lavori sul ponte.