Si terrà domani, venerdì 13 giugno, alle ore 10 l’incontro tra l’Azienda Usl di Modena e una delegazione della Fp Cgil che, su mandato dei lavoratori, il 24 maggio ha aperto uno stato di agitazione per denunciare le gravi carenze di personale infermieristico presso il Carcere Sant’Anna di Modena e i numerosi problemi riguardo alle carenze in tema di salute e sicurezza per il personale coinvolto.

“Quello che auspichiamo nell’incontro di domani è di trovare un’azienda che comincia a fornire delle risposte serie nel merito delle criticità esposte – afferma Giulia Casamassima responsabile della Sanità per la Fp Cgil di Modena – ci aspettiamo che abbia reperito del personale per le prossime settimane e che abbia lavorato a dei progetti che siano da incentivo per i lavoratori.”

Ricordiamo che ad oggi nella casa circondariale di Modena su più di 600 detenuti abbiamo 14 infermieri, con una richiesta di cure e assistenza crescenti. E gli infermieri nel 2024 erano in 19 quando i detenuti presenti erano 400.