Nel tardo pomeriggio di ieri un principio di incendio di silos per il filtraggio delle polveri per la spazzolatura dell’acciaio inox, ha interessato la RM metalli in via Omero a Reggio Emilia. Probabile causa il surriscaldamento della chiocciola di aspirazione. Bruciate le maniche in poliestere di filtraggio interne al silos. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con 2 squadre da Reggio.