Ieri, su delega della Proc u ra de l l a Repubblica, i Carabinieri della Compagnia di Sa ss uolo h a n n o eseg ui to u n’ o rdi na nz a d i c u st odi a cautelare i n carcere emessa da l G IP presso i l Tribunale di Modena ne i confro n t i di un uomo 49enne di origini dom i nicane . Quest’ultimo era già s t at o arrestato in fl a g r anza d i reato i l 19 maggio 2025, po i ché gravemente i nd i z i ato di a v er commesso il reato di s eque st r o d i p e r s ona a i dann i della sua ex compagna.

L a donn a e r a s t ata tratte n u ta all’i n terno di un laboratorio artigia nale so t to la minaccia di un coltello e aveva riportato l es io n i con una progno s i g iu dica t a r i l e v ant e. Le dichiarazioni della vittim a , uni t e ag l i el e me nt i r a ccolt i da lla po l i z i a g i u d izi a ri a , hanno f o r n ito grav i indizi di c olp e vol ezz a p er i l reato di t e n tat o omicidio aggra v ato a i da n n i della donna.

Nel cor s o de lle ind a g i n i so n o s tat i seq u est r at i og g e t ti ric o n du cibili all’i n dagato, tra cui un coltello a lam a r e traib i le l u ngo 1 6 cm e d e lle fas c et te i n plastica che fo r m avano un cappio , pr es umi b ilme n t e u t ilizz a to p er stringere i l collo della vittim a . La d o nn a è r i us c i t a a l i b er a rsi grazie a una r eazi on e t e mp est i va e all ’ im media to i nte r ven t o d e i Cara b i n i er i .