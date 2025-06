Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 giugno, sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera o 8 bis viale Europa Caab.

CHIUSI PER UNA NOTTE IN MODALITA’ ALTERNATA IL TRATTO 2 BORGO PANIGALE-1 NUOVA BAZZANESE E L’USCITA DEGLI SVINCOLI 1 CASALECCHIO DI RENO E 1BIS NUOVA BAZZANESE

Per consentire lavori di sostituzione della segnaletica verticale e di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 5:00 di martedì 17 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata: sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere via Palmiro Togliatti, via Gaetano Salvemini, via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest, rientrando in Tangenziale di Bologna dallo svincolo 1 Nuova Bazzanese.

Sarà chiuso lo svincolo 1 Casalecchio di Reno, in uscita provenendo dalla A1 Milano-Napoli, verso Bologna. In alternativa si consiglia lo svincolo 2 Borgo Panigale.

Sarà chiuso lo svincolo 1bis Nuova Bazzanese, in uscita provenendo dalla A1, verso Vignola. In alternativa si consiglia lo svincolo 2 Borgo Panigale.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.