Nei giorni 11 e 12 giugno, Bologna è stata protagonista di due grandi concerti allo stadio Dall’Ara con protagonista l’artista Vasco Rossi.

La Polizia Locale è stata impegnata nei servizi di viabilità e antiabusivismo con 65 agenti, compresa l’unità cinofila, coordinati da 6 funzionari.

Nella giornata di mercoledì 11 giugno, durante i servizi di antiabusivismo sono state due le persone denunciate a piede libero per i reati di contraffazione e ricettazione, con due sequestri penali per un totale di 11 pezzi.

Le sanzioni amministrative sono state 16 per un importo totale di oltre 15 mila euro così suddivise:

1 verbale per somministrazione abusiva

1 verbale per occupazione di suolo pubblico abusiva

2 verbali per esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati

2 verbali per bagarinaggio e 1 biglietto sequestrato per bagarinaggio

8 verbali per ordinanza anti vetro

2 verbali per commercio abusivo in area pubblica

Inoltre, gli agenti sono intervenuti per:

1 sequestro amministrativo per commercio abusivo

1 diffida per dehors

1 colluttazione

2 interventi per 4 persone che si sono introdotte nello stadio senza biglietto

Per quanto riguarda i controlli di polizia stradale, sono state elevati 34 verbali per sosta su aree verdi e 8 verbali al codice della strada.

Le verifiche sono proseguite anche nella giornata di giovedì 12 giugno e hanno portato alla denuncia di quattro persone a piede libero per i reati di contraffazione e ricettazione, con quattro sequestri penali per un totale di 16 pezzi, una persona denunciata per aver fatto resistenza durante un sequestro amministrativo, oltre ad aver colpito un passante.

La persona è stata trovata in possesso di stupefacenti per 12,96 grammi, posti sotto sequestro, e per questo motivo è stata segnalata alla locale Prefettura, mentre la vittima dell’aggressione è stata immediatamente soccorsa e affidata al 118.

In questo caso le sanzioni amministrative sono state 12, per un importo totale di quasi 28 mila euro, così suddivise:

2 verbali per esigenze fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati

1 verbale per bagarinaggio e 4 biglietti sequestrati/recuperati per bagarinaggio

4 verbali per ordinanza anti vetro

5 verbali per commercio abusivo in area pubblica

Cinque i sequestri amministrativi attinenti il commercio abusivo, per un totale di 1607 pezzi.

Per quanto riguarda i controlli di polizia stradale, sono state elevati 64 verbali per sosta su aree verdi e 27 verbali al codice della strada.

In entrambe le giornate, hanno svolto servizio 15 Ausiliari di Prossimità in appoggio all’organizzazione e alla Polizia Locale.