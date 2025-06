Nei primi cinque mesi del 2025, l’intensificazione delle attività di monitoraggio e controllo presso l’Aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna, svolte congiuntamente dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha consentito di intercettare e sequestrare complessivamente oltre 160 chilogrammi di sigarette di contrabbando.

Nel dettaglio, sono state eseguite 16 distinte operazioni di servizio, che hanno portato al sequestro di circa 167 chilogrammi di TLE (tra sigarette, tabacco sfuso e prodotti da fumo per narghilè) e alla contestazione di 13 sanzioni amministrative. Inoltre, 3 soggetti sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per ipotesi di reato connesse all’importazione illegale dei prodotti.

I traffici illeciti hanno interessato le principali tratte aeree internazionali in arrivo a Bologna, provenienti da Tunisia, Pakistan, Egitto, Turchia, Armenia e Georgia.

In particolare, si evidenziano i seguenti risultati di servizio di maggiore rilievo:

• il 26 febbraio, durante un controllo su un passeggero proveniente dall’Egitto, via Atene, gli operanti hanno rinvenuto 30 kg di sigarette American Eagle Gold. Il soggetto, residente in Lombardia, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria e nei suoi confronti è stato eseguito, inoltre, il ritiro del passaporto, in forza di un provvedimento del Tribunale di Bergamo;

• il 22 marzo, sono state rinvenuti e sequestrati quasi 48 kg di sigarette Marlboro occultate nel bagaglio di un cittadino tunisino in arrivo da Tunisi. Anche in questo caso si è proceduto al deferimento all’Autorità Giudiziaria;

• il 15 maggio, è stata fermata una cittadina bielorussa proveniente da Yerevan, via Vienna, trovata in possesso di quasi 39 kg di TLE di varie marche, successivamente sottoposte a sequestro.

I prodotti sequestrati risultavano privi del contrassegno di Stato ed erano destinati a un circuito di distribuzione parallelo e illegale. L’attività di controllo rientra nell’ambito dell’azione sistematica di contrasto al contrabbando di tabacchi, volta a tutelare sia la salute dei consumatori che il gettito fiscale dello Stato.

L’attività della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si inserisce nel più ampio rapporto di collaborazione tra le due Amministrazioni, cristallizzato dal Protocollo di Intesa rinnovato, a livello centrale, in data 28 maggio 2025.