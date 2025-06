Nella notte tra venerdì e sabato, i Vigili del fuoco da San Pietro in Casale e dalla centrale di Bologna sono intervenuti per domare un incendio che, in un appartamento di via sant’Alberto a San Pietro in Casale, ha provocato la morte di un uomo di 76 anni. Sul posto, anche le ambulanze inviate dal 118 e i carabinieri.

Ieri in serata, invece, i Vigili del fuoco dalla centrale sono intervenuti in via Montelungo a Pieve del Pino di Sasso Marconi, dove le fiamme interessavano un’azienda agricola. Il rogo ha riguardato 1000 rotoballe custodite in un fienile. Non si segnalano feriti. Sono intervenuti anche i carabinieri.