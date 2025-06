Grande partecipazione all’iniziativa “Api, natura e fantasia”, che si è svolta sabato 14 giugno ai laghetti di Camporanieri.

E’ stata una mattinata all’insegna della natura, della creatività e della scoperta: adulti e bambini hanno costruito nidi artificiali, bombe di semi, piccoli alveari di pasta e hanno visitato l’apiario di comunità. Qui Simone e Federico hanno accompagnato i partecipanti in visite guidate coinvolgenti e ricche di spunti. Non è mancato un momento goloso: tutti hanno potuto gustare una merenda con il miele prodotto proprio nell’apiario, apprezzando il frutto concreto del lavoro delle api e della cura condivisa.

L’incontro, organizzato dal Comune insieme a Ecosapiens e con il prezioso supporto dei volontari dei Laghetti, ha rappresentato un’occasione preziosa per vivere il territorio in modo attivo e divertente, promuovendo il rispetto per la biodiversità e l’ambiente.