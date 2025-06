KLM Royal Dutch Airlines e Comune di Bologna hanno inaugurato oggi il sottopasso ciclopedonale del Parco Nicholas Green dopo i lavori di manutenzione svolti neiu mesi scorsi.

L’attività, realizzata grazie a un patto di collaborazione con il Comune, fa parte del progetto “Adotta una ciclabile” attraverso il quale la KLM Royal Dutch Airlines vuole incentivare nelle città italiane, una maggiore mobilità sostenibile urbana e uno stile di vita più sano tra i cittadini. Attualmente, Bologna è una delle 5 protagoniste del progetto insieme a Busto Arsizio, Genova, Milano e Napoli.

La manutenzione del sottopasso ciclopedonale, iniziata a metà aprile, ha avuto come obiettivo quello di migliorare la pavimentazione e la luminosità del tratto. Tra i vari interventi sostenuti, è stato effettuato il rifacimento dell’asfaltatura, il ripristino delle parti più deteriorate degli oblò e delle pareti, applicata una colorazione a tinta chiara su più punti per dare maggiore lumininosità al percorso e installato uno specchio, in corrispondenza di una curva del tracciato per migliorare la visibilità reciproca tra gli utenti che effettuano il percorso.

Il percorso ciclabile nel sottopasso viene così restituito all’utenza in un assetto più sicuro e confortevole del precedente.

“La fine dei lavori di manutenzione a Bologna, città chiave del nostro network italiano, è un ulteriore importante traguardo per il nostro progetto, di cui siamo fieri! Ringraziamo il Comune per la costante e proficua collaborazione durante questi mesi e ci auguriamo che i cittadini apprezzino il nostro intervento!” Alexandeer Vervoort, Commercial Director di KLM per l’Italia.

“Ci sembra interessante – commentano il sindaco Matteo Lepore e l’assessore Michele Campaniello – che un’impresa internazionale come KLM investa nel nostro territorio proprio sui temi della ciclabilità. La ringraziamo per il riconoscimento: la riqualificazione di questo sottopasso ciclabile e pedonale era peraltro molto attesa dai tanti ciclisti e pedoni che ora troveranno uno spazio più gradevole e sicuro”.

Il progetto “Adotta una ciclabile” di KLM Royal Dutch Airlines è stato lanciato ad ottobre 2023, in collaborazione con PisteCiclabili.com. A Giugno 2025, la compagnia si è già impegnata a sostenere costi pari ad oltre 10 km di manutenzione in diverse città. L’attività, ipotizzata dopo un’attenta ricerca di mercato, ha coinvolto il simbolo per eccellenza della cultura olandese, la bicicletta, che diventa così un ulteriore elemento per rafforzare il legame con l’Italia.