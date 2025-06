Nel pomeriggio di domenica 15 giugno 2025, i tecnici Arpae sono intervenuti, assieme ai Vigili del fuoco con squadre da Imola, Fontanelice, Medicina e Bologna, a seguito di un incendio sviluppatosi presso l’impianto di trattamento rifiuti gestito da Recter in via Laguna nel Comune di Imola.

Secondo le prime informazioni disponibili raccolte sul sito, l’incendio ha coinvolto una parte dei cumuli contenenti rifiuti misti e rifiuti legnosi depositati sul piazzale aziendale.

I tecnici dell’Agenzia, allertati dai Vigili del fuoco, si sono recati sul posto per effettuare un sopralluogo e avviare le prime attività di controllo ambientale, in coordinamento con gli stessi Vigili del fuoco, le forze dell’ordine e i referenti aziendali.

Le prime verifiche hanno riguardato la gestione delle acque di spegnimento dell’incendio che sono state raccolte in una vasca di sedimentazione. All’arrivo dei tecnici dell’Agenzia, la ditta aveva già provveduto alla disattivazione della pompa che consente il rilancio delle acque da tale vasca al bacino di laminazione del cosiddetto “Supercondominio Lasie”.

Arpae ha fornito indicazioni preliminari sulle modalità di gestione e smaltimento di tali acque da effettuarsi nei prossimi giorni. Per procedere ad uno spegnimento più rapido dell’incendio, i vigili del fuoco hanno utilizzato anche le terre presenti nell’impianto.

Durante l’intervento sono state eseguite valutazioni preliminari sulla qualità dell’aria mediante strumentazione portatile in vari punti del territorio nei dintorni dell’impianto e in corrispondenza delle abitazioni, considerando sia la traiettoria dei venti prevalenti al momento dell’incendio (est-ovest), sia quella prevista nelle ore notturne (sud-nord).

In data odierna Arpae e Ausl, ciascuno per le proprie competenze, provvederanno ad eseguire ulteriori approfondimenti, anche se i dati rilevati fino ad ora e lo spegnimento relativamente rapido dell’incendio, permettono di escludere significative ricadute di inquinanti al suolo.