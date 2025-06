Come ampiamente annunciato e previsto, dalla mattina di lunedì 16 giugno alle ore 6 sono iniziati i lavori di riqualificazione dell’impalcato superiore del Ponte di Veggia che ne comportano l’interdizione completa al traffico veicolare, con conseguente spostamento del flusso sulla SP 467R (Pedemontana).

I lavori, come noto, si protrarranno sino al 16 di agosto.

Questa mattina, contestualmente alla chiusura della struttura, è stato attivato il dispositivo di uomini e mezzi per aiutare e sostenere gli automobilisti nell’affrontare le criticità legate ai cambi di strade e itinerari, in particolare sui punti sensibili della rete viaria del territorio del Comune di Casalgrande.

Oltre alla presenza di agenti della Polizia locale e volontari, sui punti nevralgici era presente fin da questa mattina anche il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, che, assieme anche al Presidente della Provincia di Reggio (nonché Sindaco di Castellarano) Giorgio Zanni, hanno monitorato i flussi del traffico per osservare i movimenti degli automobilisti ed, eventualmente, apportare le modifiche del caso.

“Come è stato annunciato nelle settimane scorse, da questa mattina alle 6 il Ponte di Veggia è stato interdetto alla circolazione stradale per poter procedere ai lavori di riqualificazione – sostiene il Primo cittadino -. In contemporanea è stato implementato tutto il dispositivo legato alla sorveglianza del traffico e a sostegno dei cittadini nei loro spostamenti. Devo dire che sono moderatamente soddisfatto, perché gli accorgimenti intrapresi hanno funzionato discretamente bene. E’ evidente, tuttavia, che quando, comunque, si creano delle colonne, non si può essere contenti fino in fondo. E’ per questo che con i colleghi Sindaci, tecnici e funzionari metteremo in campo ulteriori modifiche per cercare di agevolare ancora meglio il flusso stradale, provando a minimizzare ulteriormente i disagi”.

“Permettetemi di ringraziare davvero di cuore, per l’impegno che sta profondendo sin dalle prime ore di questa mattina, tutti gli agenti, i volontari e i tecnici presenti sul campo. E ovviamente un ringraziamento alla cittadinanza per l’aiuto che ci stanno dando, per la pazienza e per la maturità con cui stanno affrontando una prova importante per tutto il nostro territorio”, ha aggiunto il Primo cittadino.

Gli accorgimenti

In accordo anche con la Polizia Locale dell’Unione Tresinaro Secchia e la Provincia di Reggio Emilia, sono stanzialmente tre gli accorgimenti dal punto di vista della circolazione stradale che verranno implementati dalla giornata di domani, martedì 17 giugno.

“Abbiamo sempre detto che quello che saremmo andati a sviluppare è un dispositivo flessibile, con accorgimenti che possono adattarsi momento dopo momento, nei limiti del possibile. Cerchiamo di adattarli all’esistente, ossia ai ‘segnali’ che ci arrivano dall’osservazione diretta, nella speranza di apportare benefici agli automobilisti in viaggio, con l’obiettivo di fluidificare sempre più il traffico”, spiega il Sindaco Daviddi.

Il primo accorgimento sarà quello di allungare la corsia d’immissione dalla Sp 51 nella Pedemontana in direzione Sassuolo, con apposita segnaletica, in modo da rendere più organico il traffico in quel tratto di strada e agevolare il cambio di corsia in accelerazione tra i veicoli diretti a Sassuolo e quelli che proseguono in direzione Castellarano.

Si appronterà una nuova segnaletica sempre con direzione Sassuolo, alla rotonda della Ceramica Cipa, consigliando l’immissione nella Pedemontana dalla rotonda dell’architetto Libeskind, al fine di evitare l’attraversamento del centro di Sant’Antonino riprendendo la Pedemontana allo svincolo dell’SP 51.

Infine, si punterà a creare una direzione preferenziale all’altezza della Rotonda ‘Frascari’ agevolando il flusso veicolare sud-nord senza doversi fermare e dare precedenze. Contestualmente alla rotonda dell’MD verranno esposte due indicazioni per dividere il flusso veicolare in parte sulla 486R e in parte su Via Radici in Monte/centro di Veggia per arrivare all’SP 51 a Villalunga.

Ancora una volta, si ringrazia la cittadinanza per l’attenzione e la pazienza dimostrata in queste prime ore.