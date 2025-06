Nell’ambito del cantiere di via Roma – via Marconi, al centro di un’importante riqualificazione finanziata dal PNRR, questa mattina è stato riaperto alla circolazione l’incrocio tra via Matteotti e via Marconi, oltre che il tratto di via Marconi compreso tra la gelateria e l’incrocio con via Garibaldi e viale Rimembranze.

I parcheggi sono ora accessibili compreso lo stallo riservato ai disabili, di fronte alla parrucchiera, e quello “rosa”, collocato davanti agli ex locali della banca, dedicato alle donne in gravidanza. L’intervento ha previsto una riqualificazione complessiva dell’area, con marciapiedi in pietra di Luserna e sede stradale in cubetti di porfido, sigillati con resina drenante. Tutti gli spazi sono stati realizzati senza barriere architettoniche, garantendo accessibilità e decoro urbano. Proseguono, inoltre, i lavori su via Marconi est.