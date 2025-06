“In merito al dibattito aperto sulla stampa riguardo agli aeroporti dell’Emilia-Romagna e agli “attacchi” all’Aeroporto di Bologna, registriamo con stupore e rammarico quanto il fattore lavoro, e quindi le persone impiegate negli scali, sia completamente ignorato dalle forze politiche e istituzioni che parlano di aeroporti regionali.

Ricordiamo che quello di Bologna conta ad esempio solo di addetti al trasporto aereo più di 1400 dipendenti che arrivano a 3500 con tutte le attività di filiera.

Sono vari i fattori che racchiudono in sé la parola “investimento”. Fra i tanti, quello nevralgico per la FILT CGIL, è la valorizzazione di lavoratrici e lavoratori che, pur in situazioni drammatiche come negli anni del covid o in situazioni di crescita repentina come gli anni post pandemia, sono riusciti a vedere garantito il posto di lavoro.

Ebbene , qualsiasi piano industriale e/o riassetto degli scali aeroportuali regionali non può vedere la messa in discussione della salvaguardia dei posti di lavoro e delle loro condizioni.

Per questi motivi la FILT CGIL Emilia-Romagna esprime la necessità di aprire un confronto con la Regione Emilia-Romagna per il giusto coinvolgimento delle Parti Sociali su un tema così importante”.

(per la Segreteria FILT CGIL E-R Daniela Modonesi)