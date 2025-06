Sono terminati sei mesi di anticipo, con le ultime operazioni di asfaltatura i lavori sulla strada provinciale 3 Via Giardini in località “la Fontanina” nel Comune di Serramazzoni, che dalla serata di lunedì 16 giugno riapre a doppio senso di marcia.

I lavori erano iniziati lo scorso 19 febbraio con una durata prevista di dieci mesi, con un intervento di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico con l’obiettivo di ripristinare e garantire la sicurezza stradale a seguito dei dissesti idrogeologici avvenuti in concomitanza del mese di maggio 2023 e riconducibili a eventi meteo-climatici straordinari.

I lavori, che hanno avuto un importo complessivo di 1,2 milioni di euro, sono stati finanziati integralmente con l’ordinanza 13 del 2023 del Commissario Straordinario alla ricostruzione e hanno previsto il rinforzo corticale della superficie di pendio dissestata (lato di monte) mediante la posa di reti metalliche fissate al suolo mediante chiodature in barre autoperforanti.

I lavori sono stati aggiudicati al consorzio Integra di Bologna che per la realizzazione dell’opera si è avvalsa della ditta consorziata Idroter srl di Villa Minozzo di Reggio Emilia, specializzata in lavori in quota.

La strada provinciale 3 Via Giardini fu colpita, nel mese di maggio 2023, dall’ondata di maltempo che investì il territorio provinciale e regionale, comportandone la chiusura temporanea e successivamente una riduzione del transito a senso unico a causa di movimenti franosi che interessarono il versante di monte della carreggiata.