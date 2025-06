Rita Cucchiara è stata eletta nuova Rettrice dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. La sua elezione è avvenuta al secondo turno, in seguito al ballottaggio con il professor Tommaso Fabbri. L’intera procedura si è svolta da remoto tramite la piattaforma U-Vote e ha coinvolto tutte le componenti del corpo elettorale: personale docente e ricercatore, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti negli organi accademici.

Affulenza: 850 votanti su 899 aventi diritto nella componente docente e ricercatore (94.55%), 599 su 735 nella componente tecnico-amministrativa (81.5%) e 148 su 169 nella componente studentesca (87.57%). In ciascuna delle tre componenti è stata raggiunta la soglia minima prevista dal Regolamento per la validità del voto.

La professoressa Cucchiara ha ottenuto un totale di 565,3 voti ponderati. Il professor Tommaso Fabbri ha totalizzato 547.8 voti ponderati. Al primo turno avevano partecipato anche la professoressa Giovanna Galli e il professor Alessandro Capra.

Professoressa ordinaria presso il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Rita Cucchiara ha svolto l’intera carriera accademica tra l’Università di Ferrara, l’Alma Mater di Bologna e Unimore, dove è in ruolo dal 1998. Ha fondato e diretto AImagelab, laboratorio di riferimento a livello internazionale per l’intelligenza artificiale e la computer vision, oggi parte della rete europea ELLIS. Vanta oltre 600 pubblicazioni scientifiche e una vasta rete di collaborazioni accademiche e industriali in ambito nazionale e internazionale.

Nel corso della carriera ha guidato progetti di ricerca con Meta, Amazon, NVIDIA, IBM, ed è stata coordinatrice di attività con NATO, IARPA e il Ministero della Salute. Ha portato a Unimore importanti finanziamenti per progetti europei e infrastrutture, attivando collaborazioni con imprese come Ferrari, Datalogic, Florim, IMA, Prometeia, Tetra Pak, Spal Automotive e Yoox-Net-A-Porter.

È direttrice del Centro Interdipartimentale AIRI e ha ricoperto incarichi di responsabilità nel CdA dell’Istituto Italiano di Tecnologia, nella Valutazione ANVUR, nel CDA di Art-ER, nel Dottorato Nazionale in AI for Society, nel Master in Public Management della Bologna Business School. A livello internazionale è membro dell’Advisory Board del Max Planck Institute for Intelligent Systems e del Center of Computer Vision di Barcellona.

Ha coordinato dal 2018 il laboratorio nazionale AIIS del Consorzio CINI, aggregando 55 atenei italiani, e ha contribuito alla redazione della Strategia nazionale per l’Intelligenza Artificiale, collaborando con il MUR e con istituzioni internazionali, tra cui Parlamento Europeo, ISS, MAECI e Ambasciate italiane in USA, UK, Israele e Canada.

Ha svolto attività di consulenza per il Piano Nazionale della Ricerca (PNR 2021-2027), coordinando il gruppo AI, ed è stata delegata del Ministero dell’Università e Ricerca. Collabora con CRUI, CODAU e numerose università italiane. Siede nel CdA di Prometeia Spa, dove promuove iniziative congiunte su dottorati industriali e sviluppo software fintech.

LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO DI MODENA

“Rivolgo le mie congratulazioni alla prof.ssa Rita Cucchiara, prima Rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia. La sua elezione arriva in un momento di enormi trasformazioni di fronte alle quali il nostro ateneo, con una storia lunga ben 850 anni, deve giocare un ruolo da protagonista. Il voto ha evidenziato un mondo universitario praticamente diviso in due, e il mio auspicio è che si lavori anche per ricomporre le diverse anime che si sono confrontate in questa competizione. Da parte mia gli auguri di buon lavoro e l’impegno come Sindaco a mantenere sempre stretta e proficua la collaborazione tra Comune e Università per il bene della città e degli studenti. Un ringraziamento lo voglio rivolgere anche agli altri candidati per il loro contributo di idee e di proposte portato nel corso di tutto il confronto elettorale”.