Il cinema sotto le stelle di piazza Maggiore e non solo. Quest’anno Sotto le stelle del cinema, il cartellone cinematografico serale in Piazza Maggiore, promosso dalla Cineteca di Bologna dal 16 giugno al 14 agosto, sarà accompagnato, per la prima volta, da un nuovo cartellone pomeridiano al Cinema Modernissimo.

La sala nel cuore della città sarà uno dei luoghi principali del festival Il Cinema Ritrovato (16 giugno – 6 luglio) con un ricchissimo ritmo di proiezioni da mattina a sera inoltrata, ma continuerà dal 7 luglio al 4 agosto con le proiezioni serali in Piazza Maggiore abbinate a proiezioni pomeridiane al Modernissimo.

Sotto le stelle del cinema intreccerà dal 16 giugno al 6 luglio il programma serale della 39esima edizione del festival Il Cinema Ritrovato. Due manifestazioni ideate e realizzate dalla Cineteca di Bologna, nell’ambito di Bologna Estate 2025, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna, rese possibili anche quest’anno grazie ai contributi istituzionali del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna che, dallo scorso anno, è anche socio fondatore della Fondazione Cineteca di Bologna.

“Un evento nel segno del grande cinema- afferma l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni-. Un appuntamento estivo imperdibile che offre la possibilità di vedere film classici restaurati nel suggestivo contesto di Piazza Maggiore. Attraverso il sostegno a manifestazioni come questa, confermiamo il nostro impegno nella costruzione di un ecosistema culturale dinamico, sostenibile e inclusivo, capace di attrarre l’attenzione internazionale. I risultati delle politiche regionali per il cinema degli ultimi anni sono evidenti e rilevanti, così come i nostri bandi che sono sempre partecipati e competitivi. Un segno di vitalità che vogliamo continuare a sostenere”.