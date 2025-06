Domenica 15 giugno, a Maranello, si è svolto il torneo di freccette benefico organizzato dalla ASD Nuova Modena Darts a sostegno dell’AVAP Formigine. Una giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e della solidarietà, che ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati.

Classifica finale:

• 1° posto: Elton Kodra

• 2° posto: Davide Galavotti

• 3° posto: David Schmid-Niederkofler

Premio “Primo 180” a Davide Galavotti (N.B. Un 180 è il massimo punteggio possibile in un turno di tre freccette, il traguardo tecnico più prestigioso nel gioco.)

A margine del torneo, il presidente della Nuova Modena Darts ha dichiarato:

“Ringrazio tutti gli atleti della Nuova Modena Darts, i tre ragazzi venuti da Bolzano e Sergio da Bologna che hanno partecipato. Grazie alla loro presenza e alle loro donazioni, abbiamo raccolto 500 euro che andranno all’AVAP Formigine per l’acquisto di un automassaggiatore cardiaco. Un ringraziamento speciale ai volontari dell’AVAP che ci hanno illustrato il funzionamento e l’importanza di questo dispositivo salvavita.

Ringraziamo anche Ca’ del Rio per aver donato i premi.

Infine, ma non per importanza, grazie a Davide Romani, nostro tesserato, che ha fatto da tramite tra la nostra ASD e l’AVAP Formigine”.

Anche il presidente dell’AVAP Formigine ha voluto esprimere la propria gratitudine:

“Ringrazio la ASD Nuova Modena Darts per questa bellissima iniziativa con la quale hanno contribuito all’acquisto di un dispositivo importantissimo che potrà fare la differenza, permettendoci di salvare vite.”

Un gesto concreto di solidarietà che unisce lo sport al valore della vita. Grazie a tutti!

Foto 1° classificato: Mattia Calzolari (Presidente ASD) – Elton Kodra – Davide Romani (ASD)