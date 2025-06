È stato inaugurato presso la sala multimediale del Polo Culturale “Il Pico” il Summer Camp STEM rivolto a studentesse delle classi terze e quarte delle scuole secondarie di secondo grado, promosso con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.

Destinatarie dell’iniziativa sono 15 ragazze che, nell’anno scolastico 2024-2025, hanno frequentato la terza o la quarta classe di un istituto superiore, di qualsiasi indirizzo, con sede in Emilia-Romagna. Alle studentesse selezionate non è richiesto alcun requisito specifico in ambito informatico o scientifico: è bastata la curiosità, la voglia di imparare e il desiderio di conoscere da vicino il mondo della tecnologia e dell’innovazione, insieme ad altre coetanee.

Durante il Camp, le partecipanti affronteranno un ricco programma di attività che comprende:

analisi dei dati e lettura del mondo tramite tecnologie satellitari;

laboratori pratici sull’automazione, l’Internet of Things, l’intelligenza artificiale e l’innovazione nell’industria meccanica;

esperienze dirette in azienda;

incontri con donne protagoniste dell’innovazione tecnologica;

seminari dedicati a rinnovabili, sostenibilità e digitalizzazione.

Il corso, incluso nel circuito formato da sette Summer Camp realizzati in collaborazione con Unimore nel corso dell’estate 2025, è completamente gratuita e al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza IFOA.

Letizia Budri, Sindaco di Mirandola, presente all’apertura dei lavori, alle ragazze presenti ha confidato: “Progetti come questo sono fondamentali per stimolare nelle giovani generazioni, e in particolare nelle ragazze, l’interesse verso le discipline STEM. È importante che il terzo polo biomedicale al Mondo, possa fornire strumenti, occasioni e modelli positivi per costruire un futuro in cui la parità di opportunità sia concreta anche nei settori più innovativi. Siamo orgogliosi che Mirandola ospiti un’iniziativa così significativa.”