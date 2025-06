Mentre in zona Ospedale mezzi idonei lavorano per la pulizia delle strade con la rimozione del fango e in via Archimede è stato riaperto il sottopasso, il Comune fa sapere che la Biblioteca Leontine rimarrà chiusa da oggi, 17 giugno, fino a venerdì 20 giugno compreso per verifiche tecniche sulla struttura a seguito di eventi metereologici di ieri. Il servizio riprenderà regolarmente sabato 21 giugno.