Ormai ci siamo: sabato e domenica, 21 e 22 giugno, si svolge la 44ma edizione del Rally Appennino Reggiano. La gara è organizzata dalla scuderia Maremma Corse 2.0 alla quale l’Aci Reggio Emilia ha affidato la gestione dell’evento. Il percorso vedrà tre diverse prove speciali da ripetere altrettante occasioni per un totale cronometrato di 63,870 chilometri a fronte del complessivo che ne misura 237,670.

Castelnovo Monti e Carpineti ospiteranno i centri pulsanti della gara, con la cerimonia di partenza prevista per sabato 21 giugno alle 20.01 da Castelnovo in Piazza Martini della Libertà, mentre la sfida interesserà l’intera giornata di domenica 22, con arrivo alle 17.55 sempre a Castelnovo, ma in Via Roma. Carpineti sarà interessata dai riordini, quattro in tutto, da quello notturno tra i due giorni, agli altri due della domenica mentre il Parco di Assistenza sarà nella Zona Industriale di Felina.

“Si tratta di una manifestazione motoristica che per noi riunisce passione, tradizione e conoscenza del territorio – affermano gli organizzatori – ma al primo posto deve esserci sempre la sicurezza, sia per i piloti che per le persone che intendono assistere all’evento, per cui ci raccomandiamo di seguire con attenzione le indicazioni emesse dalla Prefettura”.

Indicazioni che per quanto riguarda i percorsi stradali prevedono alcune sospensioni temporanee della circolazione nei giorni 21 e 22 giugno, per il percorso e negli orari della competizione secondo le seguenti modalità: il 21 giugno per il “Shakedown”, dalle ore 11.30 alle ore 17.30 e comunque fino a cessate esigenze; il 22 giugno per la Prova speciale di Pantano dalle ore 8.10 alle ore 18 e comunque fino a cessate esigenze; per la prova speciale di Villaberza dalle ore 8.50 alle ore 18.40 e comunque fino a cessate esigenze; per la prova speciale di Pontone dalle ore 9.30 alle ore 19.15 e comunque fino a cessate esigenze. Vigerà anche il divieto di circolazione e sosta delle persone e dei veicoli non al seguito della gara lungo il percorso negli stessi orari.

Inoltre è prevista la sospensione della circolazione con divieto di sosta e rimozione forzata (ad esclusione dei residenti ed operatori commerciali presenti internamente all’area) sul tratto nel centro abitato di Felina via G. di Vittorio, compreso tra le Comunali via Fornacione e via Tegge, dalle ore 17 di venerdì 20 giugno alle ore 24 di domenica 22 giugno. Per quanto riguarda la presenza del pubblico, sono previste ampie fasce di distanza dal percorso di gara, appositamente delineate, nelle quali è interdetta la presenza di spettatori.

Per informazioni nelle giornate del Rally sarà possibile contattare l’Ufficio Iat di Castelnovo Monti, al numero 0522 810430.