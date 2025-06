Lutto a Modena per la morte, a 73 anni, di Luciana Borellini, già dirigente della Provincia e presidente del San Filippo Neri.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, BRAGLIA “LASCIA UN VUOTO PROFONDO NELLA COMUNITÀ”

«La scomparsa di Luciana Borellini lascia un vuoto profondo nella comunità modenese, nel ricordo del suo costante impegno per gli altri, attraverso l’impegno sociale e la sua costante attenzione agli altri, sia nell’attività professionale che nella vita privata».

Con queste parole, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ricorda Luciana Borellini, scomparsa martedì 17 giugno dopo una malattia. La Borellini è stata dipendente della Provincia di Modena per quasi quarant’anni come dirigente, poi si è occupata di volontariato ricoprendo anche il ruolo di presidente della Fondazione San Filippo Neri.

Per Braglia «sia nel suo ruolo di dirigente provinciale, che in quello di volontaria, Luciana ha sempre saputo mettere al centro la cura e l’attenzione per la persona, con grande competenza, impegno e passione. Negli anni più recenti, come presidente della Fondazione San Filippo Neri si è spesa senza mai risparmiarsi, in un incarico che l’ha vista impegnata a favore dei giovani, degli ultimi, di tutta la comunità. Ai suoi affetti, al marito Ubaldo, a tutti i suoi cari va il nostro abbraccio in questo momento di profondo dolore.».

IL CORDOGLIO DEL SINDACO, MEZZETTI

“Luciana Borellini è stata una persona che ha scelto di essere impegnata per il bene comune da dirigente pubblica di lungo corso nella Provincia di Modena e poi nella Fondazione San Filippo Neri. Una professionista molto conosciuta e altrettanto stimata che ricordo con affetto in questo giorno triste per la sua scomparsa. Al marito Ubaldo a tutti i familiari e a chi le ha voluto bene porgo le mie più sincere condoglianze”.

IL CORDOGLIO DEL PARTITO DEMOCRATICO CITTADINO

“Abbiamo appreso della prematura scomparsa di Luciana Borellini, già dirigente della Provincia di Modena e moglie dell’ex sindaco di Sestola e consigliere comunale a Modena Ubaldo Fraulini” ha affermato il segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini.

“Ricorderemo Luciana per il suo essere stata una grande dirigente e lavoratrice – prosegue Lenzini – e per avere sempre servito la propria comunità con impegno, professionalità, passione e competenza nel corso degli incarichi che ha ricoperto durante il suo percorso pubblico”.

“A Ubaldo, a tutta la sua famiglia e alle persone a lei vicine vogliamo esprimere, da parte del coordinamento cittadino del Partito Democratico modenese, il nostro cordoglio e le nostre più sentite condoglianze in questo momento così doloroso”.