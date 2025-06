Domenica 25 Maggio ad Aarhus in Danimarca si è svolto il più grande evento al mondo sull’innovazione in biblioteca: il Next Library festival 2025.

Questa la dichiarazione d’intenti del progetto: “Un evento NEXT LIBRARY® è un incontro internazionale di professionisti delle biblioteche, innovatori e decision-maker lungimiranti che stanno spingendo oltre i limiti e apportando cambiamenti a supporto dell’apprendimento nel 21° secolo.L’obiettivo degli eventi Next Library è coinvolgere il più possibile i partecipanti nella creazione di idee, temi e formati, al fine di promuovere l’importanza e l’opportunità di lavorare in rete e apprendere da partecipanti provenienti dalle biblioteche di tutto il mondo”.

Il Multiplo Centro Cultura del Comune di Cavriago non solo ha partecipato, ma si è aggiudicato il primo posto nel “Changemaker award” come progetto pilota 2025. Il concorso ha raccolto 37 proposte da 23 paesi nel mondo, valutati da una giuria di esperti di tre continenti diversi, con partner come Lego, MIT e European Cultural Foundation.

Il progetto “Craft, Play, Share!”, scritto in collaborazione con la Cooperativa Accento, che da sempre supporta l’innovazione nel centro culturale di Cavriago, è stato premiato per i valori di sostenibilità, condivisione e replicabilità.

Il progetto premiato prevede la realizzazione, anche attraverso strumenti tecnologici, di giochi da tavolo, partendo da materiali riciclati o di recupero, coinvolgendo la comunità nella raccolta dei materiali e nella condivisione di tradizioni e culture diverse.

Il prestigioso premio è stato consegnato in Danimarca a Francesco Peggi, rappresentante della Cooperativa Accento e dei progetti innovativi del Multiplo, direttamente dalle mani di Marie Ostergaard, innovatrice e direttrice di una delle più importanti biblioteche al mondo, la Dokk1 di Aarhus. Il premio prevede una cifra di 2.500 euro da investire nella realizzazione del progetto vincitore.

Questo riconoscimento conferma l’alto livello di innovazione che si esprime a Cavriago e l’attenzione alle tematiche di inclusione, sostenibilità e democrazia, ed evidenzia come le biblioteche, inserite in un circuito virtuoso, possano essere agenti di cambiamento sociale e globale attraverso proposte significative e concrete.

“Il progetto che abbiamo candidato rappresenta perfettamente la nostra visione: il gioco è divertimento, ma anche un potente veicolo di valori, promotore di democrazia, dialogo e partecipazione. Investire sul gioco significa quindi investire nella crescita culturale e sociale della nostra comunità”. Dichiara Martina Zecchetti, assessora alla cultura del Comune di Cavriago “Siamo molto orgogliosi di questo premio, che conferma il ruolo centrale delle biblioteche pubbliche come luoghi di innovazione, cittadinanza attiva e inclusione e riconosce il Multiplo quale esempio virtuoso a livello internazionale.”

Il Centro Cultura Multiplo, orgoglioso di questo riconoscimento, vi aspetta durante l’estate con un nuovo ciclo di incontri Un’ora di Junior tutto declinato in chiave “Craft, Play, Share!”. Programma completo su sito e canali social del Multiplo, iniziativa gratuita senza obbligo di prenotazione fino ad esaurimento posti.