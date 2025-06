Un’occasione per riflettere – proprio nel cuore dell’RCF Arena, durante La notte di certe notti – sul legame tra la musica e i territori, tra i luoghi pubblici e la voglia di comunità. Si intitola “Certi luoghi, qui” il talk promosso da Provincia e Comune di Reggio Emilia, che si terrà venerdì 20 giugno alle ore 19.00 all’Iren Green Park, sul boulevard dell’Arena, nell’ambito degli eventi collaterali al grande concerto di Luciano Ligabue.

Il talk sarà condotto da Giacomo Iotti – attore, regista e conduttore, oggi responsabile della comunicazione della Provincia – che guiderà un confronto tra palco e pubblico, alternando ospiti, storie e interazioni dal vivo. Insieme a lui, tra gli invitati, anche Tommaso Dotti e Nik Giacchè, autori e podcaster del collettivo Digital Freaks, che porteranno uno sguardo ironico e generazionale sul rapporto tra giovani, spazi e musica.

Con loro sul palco anche Matteo Campese (Radiofreccia / RTL 102.5), Mirko Marmiroli (ARCI provinciale), e – tra il pubblico – Alfredo Tronci, tra gli organizzatori di VYNI e del festival Electronic BBQ (che sabato 12 luglio porterà anche Benny Benassi in Appennino), e Davide Corradi, consigliere comunale a Reggio Emilia, assessore a Bagnolo in Piano e tutt’ora facilitatore per gli eventi musicali in città.

Il talk sarà un momento di ascolto e confronto dinamico, con domande che partono da una riflessione attuale: “L’Emilia è ancora terra di musica?”.

“Il bello di questo evento è che parte da una domanda reale – commenta il presidente della Provincia Giorgio Zanni –. Luciano Ligabue ha raccontato spesso come la sua esperienza musicale sia nata qui, nei locali di provincia, tra la sala prove, il bar, il palco e il passaparola. Oggi come allora, crediamo che i territori debbano essere fertili per i sogni: la musica è ancora un motore di socialità, bellezza e nuove energie, e la Provincia vuole continuare a sostenerla, anche là dove sembrava essersi spenta.

Lo dico anche da sindaco di Castellarano: con Electronic BBQ, un evento nato quasi per scommessa, abbiamo visto cosa succede quando si investe in modo nuovo su luoghi aperti e sulla passione di una comunità. In una sola serata, musica, giovani, famiglie, collina e identità si sono ritrovati nello stesso spazio. È un cambio di prospettiva che va coltivato”.

“Crediamo molto nella musica come fattore di attrattività di un territorio vasto, di cui la città è naturalmente hub principale – dichiara l’assessora alla cultura del Comune di Reggio Emilia Stefania Bondavalli –. Eventi come questo sono per noi un motore significativo di promozione e valorizzazione della città, in cui credere e su cui investire anche in chiave futura.

Scoprire Reggio Emilia attraverso le sue eccellenze gastronomiche, paesaggistiche, culturali e musicali è il senso dell’esperienza che dobbiamo essere in grado di offrire a chi la visita, convinti come siamo che sia un’esperienza non banale, che resta nel cuore proprio come le immortali canzoni del Liga.”

Il talk “Certi luoghi, qui” si inserisce nel palinsesto di Ligastreet, la grande area aperta gratuitamente al pubblico a partire dalle ore 12.00 di venerdì 20 giugno, ricca di attività, musica, food truck e mostre. Il pubblico potrà assistere liberamente al talk anche senza possedere il biglietto del concerto.