Sono ufficialmente partiti nuovi cantieri dedicati alla realizzazione e al completamento delle piste ciclabili nel capoluogo, nell’ambito del “Piano comunale per la mobilità sostenibile”. I primi interventi riguardano via Bruino, dove è in fase di realizzazione un attraversamento in corrispondenza di via 11 Settembre 2001, che garantirà un collegamento sicuro con la pista ciclopedonale esistente. È inoltre previsto un nuovo collegamento tra via Bruino e via dell’Industria, in prossimità della rotatoria.

Su via 2 Giugno sarà completata la pista ciclabile fino a viale A. Gramsci, con la realizzazione di due attraversamenti pedonali illuminati, migliorando l’accessibilità e la sicurezza dell’area. Una volta conclusi questi interventi, i lavori proseguiranno su via Tagliate, dove la pista ciclabile sarà costruita sul lato Est, e su via Vittorio Veneto, dove si prolungherà il tracciato già presente sul lato Nord, fino a raggiungere via Enrico Toti.

Successivamente, gli operai interverranno su viale della Favorita e via dell’Orto, dove è prevista la sistemazione e la ristrutturazione della pista ciclabile attualmente frammentata e discontinua, con l’obiettivo di creare un percorso continuo tra via per Concordia e viale G. Agnini, attraversando il parco pubblico della Favorita. Queste opere fanno parte di un intervento strutturato avviato nel 2019, per un investimento complessivo di circa 720.000€. Di questo importo, circa il 50% è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso risorse del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, mentre la restante parte proviene da fondi comunali.

“Esprimo soddisfazione per la ripresa di cantieri legati a opere importanti che sottolineano l’impegno in favore di una mobilità sostenibile”. Commenta l’Assessore alla mobilità Luca Carafoli.