Prende avvio la seconda edizione dei Viaggi di coscienza organizzati dal Comune di Bologna. Una tradizione, quella del viaggio come strumento di scoperta e arricchimento culturale che l’ufficio Giovani di Palazzo d’Accursio porta avanti dal 1983 e che da allora ha permesso a oltre 60 mila giovani di visitare 48 paesi e 352 città.

Il programma di quest’anno offre tre diverse esperienze di viaggio: nei campi profughi Saharawi nel deserto algerino, al Rione Sanità di Napoli e a Ommen nei Paesi Bassi.

Sono aperte fino le candidature per giovani tra i 18 e i 25 anni. Link e iscrizioni qui: https://www.flashgiovani.it/viaggi-esperienziali-comune-bologna-2025

Per tutte le candidature pervenute l’ufficio Giovani effettuerà i colloqui di selezione, in presenza e/o online, basati sulla valutazione della motivazione a vivere un’opportunità di crescita personale.

“Con i viaggi di coscienza vogliamo riaffermare il diritto e il dovere di viaggiare per conoscere e interrogarsi – afferma il delegato alle politiche giovanili e agli scambi internazionali, Mattia Santori – “come Comune di Bologna ci impegniamo a proporre ai nostri giovani periodicamente una destinazione di frontiera, in Italia e all’estero, in collaborazione con le tante associazioni bolognesi che si occupano di missioni umanitarie e diritto internazionale. Saranno esperienze di crescita fondamentale per le ragzze e i ragazzi e occasioni di confronto preziose per la nostra comunità”.

Viaggio in Saharawi

Dal 24 ottobre al 2 novembre, 10 posti, età 18-25 anni. Scadenza 1 luglio ore 12.

Dopo il successo riscosso dall’esperienza di un gruppo di giovani bolognesi nei campi profughi Saharawi realizzato a febbraio 2024, quest’anno l’Ufficio Giovani offre l’opportunità ad altri 10 giovani della città e del territorio metropolitano, di conoscere la storia di uno dei tanti popoli del mondo che non ha diritto ad una terra.

Grazie alla collaborazione con l’Associazione El Ouali di Bologna, i partecipanti vivranno per una settimana nei campi profughi Saharawi, nel deserto algerino, a circa un’ora di distanza da Tindouf, ospiti nelle loro tende tradizionali. Visiteranno e conosceranno i progetti avviati dalle associazioni che lavorano sul territorio e, in concomitanza con il soggiorno, si terrà anche ARTifariti, la conferenza annuale di artisti locali e stranieri nei campi saharawi in Algeria, organizzata con l’obiettivo di esplorare le diverse risposte alla storia del conflitto e del colonialismo nella regione.

ARTifariti si propone di diffondere informazioni sull’occupazione del Sahara Occidentale attraverso la partecipazione di artisti provenienti da diversi paesi e di promuovere progetti artistici collaborativi tra saharawi locali e artisti internazionali: un incontro annuale di arte pubblica ideato dal collettivo “Gdeim Izik”per riflettere su creazione e società, come punto di contatto per artisti interessati alla capacità dell’arte di interrogare e trasformare la realtà attraverso progetti site-specific.

Tutti i fondi raccolti durante il soggiorno serviranno a creare un’economia circolare nei campi profughi e saranno distribuiti tra gli abitanti locali. Anche le famiglie che offrono ospitalità ai partecipanti riceveranno un aiuto economico per l’autosostentamento.

I posti disponibili sono 10 e le candidature sono aperte alle/ai giovani di età compresa fra i 18 e i 25 anni residenti o domiciliati nella città metropolitana di Bologna. La partenza è prevista per il 24 ottobre da Roma e il rientro per il 2 novembre. La quota di partecipazione è di 600 euro.

Viaggio a Napoli rione Sanità

Dal 10 al 15 settembre, 15 posti, età 18-25 anni. Scadenza 1 luglio ore 12.

In collaborazione con il Comune di Napoli e la Cooperativa La Paranza prosegue lo scambio esperienziale tra Bologna e Napoli quale strumento di scoperta, crescita e consapevolezza dei giovani.

Le/i giovani alloggeranno presso la Casa del Monacone, struttura di accoglienza del Rione Sanità gestita da La Paranza. Approfondiranno il “Sistema Sanità” un modello di “welfare generativo” capace di offrire, a partire dalla riscoperta del patrimonio culturale locale, risposte concrete in termini di sviluppo occupazionale e inclusione sociale rivolte alla comunità del quartiere e soprattutto alle sue/ai suoi giovani.

Un viaggio che condurrà alla scoperta anche di altre periferie napoletane e di quelle associazioni che hanno trasformato piazze di spaccio in spazi di legalità, vuoti educativi in proposte di coinvolgimento, che hanno trasformato la rassegnazione in impegno e speranza.

La partenza sarà il 10 settembre da Bologna e il rientro il 20 settembre. Le candidature sono aperte per 15 posti riservati a giovani tra i 18 e i 25 anni, residenti o domiciliate/i nella città metropolitana. La quota di partecipazione è di euro 170.

Out and About. Viaggio a Ommen nei Paesi Bassi

Dal 18 al 27 agosto, 5 posti, età 18-21 anni – 1 group leader 20-27 anni. Scadenza 25 giugno ore 12.

Organizzato in collaborazione con Scambieuropei, è in partenza lo scambio giovanile Out and About, nell’ambito del progetto Erasmus+, che si terrà a Ommen, nei Paesi Bassi, dal 18 al 27 agosto 2025. L’esperienza è rivolta a 5 partecipanti e 1 group leader, che avranno l’opportunità di prendere parte a giochi e workshop all’aria aperta e fare escursioni, giri in bici e rafting: 10 giorni in cui i partecipanti si confronteranno con 54 giovani provenienti da 9 paesi diversi: Repubblica Ceca, Francia, Lettonia, Portogallo, Romania, Spagna, Grecia e Paesi Bassi.

La partenza sarà il 18 e il rientro il 27 agosto. Le candidature sono aperte per 6 posti in totale per giovani residenti o domiciliate/i nella città metropolitana. È previsto il rimborso del viaggio mentre vitto e alloggio sono coperti dall’associazione ospitante. È necessario il tesseramento di 40 euro all’Associazione Scambieuropei, comprensivo di assicurazione infortuni.

Contatti

Servizi per i giovani – Scambi e soggiorni all’estero

Piazza Maggiore 6 – 40124 Bologna

Tel +39 051 219.3546 – 4967 – 4035 – 4667

giramondo@comune.bologna.it

www.flashgiovani.it/giramondo