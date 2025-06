Leonardo Figna è il nuovo Presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori dell’Industria di Confindustria Emilia-Romagna per il quadriennio 2025-2029.

Il Presidente, eletto all’unanimità dai rappresentanti dei Gruppi Giovani Imprenditori della regione, entra a far parte del Consiglio di Presidenza guidato da Annalisa Sassi.

Leonardo Figna, nato nel 1995 a Fidenza, in provincia di Parma, laureato in Ingegneria meccanica, è Consigliere Delegato della Molini Fagioli Srl di Magione (PG) dove funge da Direttore di Stabilimento. Nella società capogruppo, l’Agugiaro&Figna Molini SpA Società Benefit di Collecchio (Parma), tra le più rilevanti aziende italiane per la macinazione di grano tenero, opera nell’ufficio tecnico, seguendo progettazione, investimenti e cantierizzazione degli stessi. È Consigliere nella società Molini Figna Srl, società holding di famiglia con diverse attività nel settore agroforestale.

Iscritto al Gruppo Giovani dell’Industria di Parma dal 2016, entra nel Consiglio Direttivo nel 2018, impegnandosi attivamente in varie attività. Nel dicembre 2020 viene eletto alla Presidenza del Gruppo Giovani dell’Industria di Parma, entrando a far parte del Comitato di Presidenza e del Consiglio Generale dell’Unione Parmense degli Industriali. Contestualmente a questo ruolo diviene rappresentante dell’Unione all’interno del Comitato Territoriale Iren di Parma, assumendo all’interno di esso la carica di Vice Presidente a partire dall’ottobre 2023.

Il Presidente Figna si appresta a definire la propria squadra di Presidenza, che sarà ufficializzata nelle prossime settimane. Alla riunione elettiva, che si è svolta a Bologna il 18 giugno, ha partecipato la Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Maria Anghileri.

«È con grande orgoglio e responsabilità – dichiara il neo Presidente regionale dei Giovani imprenditori Leonardo Figna – che assumo la guida dei Giovani imprenditori dell’Industria di Confindustria Emilia-Romagna. Desidero ringraziare tutti i colleghi e le colleghe che mi hanno chiesto di intraprendere questo percorso riponendo in me la propria fiducia. Sarà un grande onore poter condividere questo cammino con la Presidente Anghileri. Come Emilia-Romagna siamo pronti a portare il nostro contributo e a collaborare attivamente per realizzare iniziative per le imprese e i giovani del nostro movimento. Le idee non mancano, e nemmeno le competenze e la voglia per metterle a terra, nell’ottica di formare le future generazioni di imprenditori e mantenere il tessuto imprenditoriale della nostra regione nell’eccellenza della qualità e dell’innovazione a livello mondiale».

Leonardo Figna succede a Ivan Franco Bottoni, che ha guidato i Giovani Imprenditori di Confindustria regionale dall’aprile 2021.